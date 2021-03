Covid-19, altre tre vittime nel Pisano

Covid, Curcio: «Siamo in guerra, servono norme da guerra»

In provincia 109 nuove positività al coronavirus accertate nelle ultime 24 ore. In lieve aumento i ricoveri tra Cisanello e Santa Chiara

PISA — Ausl e Regione Toscana hanno dato notizia di altri tre decessi per Covid-19 rilevati sul territorio provinciale pisano, tutti e tre relativi a residenti nel Comprensorio del Cuoio. Mentre sono 109 le nuove positività al coronavirus accertate nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa: numero inferiore alle 151 di ieri ma che, come ogni lunedì, risente del minor numero di tamponi analizzati.

Riguardo ai ricoveri Covid-19, è tornato ad aumentare lievemente il numero dei pazienti assistiti negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara: oggi sono 110, contro i 106 di ieri e i 106 di due giorni fa, comunque al di sotto del recente picco di 116. Su 110 ricoverati sono 31 quelli che necessitano di assistenza in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). All’ospedale Lotti di Pontedera ancora 41 i ricoverati, di cui 1 uno in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 30 casi (Cascina 6, Crespina Lorenzana 1, Fauglia 2, Pisa 10, San Giuliano Terme 9, Vecchiano 1, Vicopisano 1), Valdera e Valdicecina 35 casi (Bientina 1, Buti 1, Calcinaia 3, Capannoli 3, Casciana Terme Lari 1, Montescudaio 1, Palaia 1, Ponsacco 3, Pontedera 8, Riparbella 2, Santa Maria a Monte 11), Comprensorio del Cuoio 44 casi (Castelfranco di Sotto 8, Montopoli in Val d'Arno 7, San Miniato 12, Santa Croce sull'Arno 17).

Con l'aggiornamento di oggi salgono a 24.139 i casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia, mentre il triste bilancio delle vittime raggiunge quota 588.

La Toscana, nel suo complesso, ha contato oggi altri 31 decessi e 1.021 nuovi casi. Nella regione ci sono 27.890 positivi al momento. Per leggere i dati aggiornati del bollettino regionale cliccare qui.