Covid, ancora più di mille nuovi casi e 2 decessi

Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono stati rilevati complessivamente 1.131 nuove positività al coronavirus Sars-Cov2

PISA — Sono 1.131 i nuovi "casi Covid" rilevati giornalmente in provincia di Pisa e comunicati oggi, sabato 29 Gennaio. Allo stesso tempo sono stati accertati 2 ulteriori decessi sul territorio provinciale, che portano a 842 le morti in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comuni di residenza, questi ultimi in ordine per tasso di incidenza dei contagi giornalieri sulla popolazione:

- Area pisana 528 casi: Crespina Lorenzana 21, Fauglia 14, Vecchiano 39, Vicopisano 28, Cascina 138, Calci 16, Santa Luce 4, Pisa 200, San Giuliano Terme 68.

- Valdera 321 casi: Terricciola 18, Santa Maria a Monte 47, Buti 19, Pontedera 86, Ponsacco 41, Capannoli 16, Bientina 21, Calcinaia 28, Palaia 10, Casciana Terme Lari 25, Peccioli 9, Lajatico 1.

- Alta Valdicecina 107 casi: Montecatini Val di Cecina 14, Montescudaio 10, Casale Marittimo 5, Pomarance 25, Volterra 40, Castelnuovo di Val di Cecina 7, Monteverdi Marittimo 2, Castellina Marittima 3, Riparbella 1.

- Comprensorio del Cuoio 173 casi: Montopoli in Val d'Arno 35, San Miniato 76, Santa Croce sull'Arno 33, Castelfranco di Sotto 29.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 9.713 nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 e 36 decessi. A morire 17 uomini e 19 donne con un'età media di 82,6 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), 109 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (7 in meno).