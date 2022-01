Bus, 45 autisti malati nel Pisano, i disservizi

Autolinee Toscane fa i conti con quarantene e malati di Covid. Previsti disservizi sia nel capoluogo che a Pontedera e nel Cuoio. Il dettaglio

PISA — Nella giornata di domani, lunedì 10 Gennaio a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene dovute al coronavirus molti autisti di Autolinee Toscane non potranno lavorare. Sono previsti disservizi in tutta la Regione, compresa la provincia di Pisa.

I disagi sono previsti sia sui servizi urbani che su quelli extraurbani, dato anche il rientro a scuola degli studenti dopo le feste natalizie.

"Ci dispiace - hanno detto da Autolinee Toscane - ma stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Per questo desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nostri dipendenti per lo sforzo che stanno compiendo".

Assenze autisti

Per il Dipartimento Sud di Autolinee Toscana, con i dati aggiornati al pomeriggio odierno, sono previste le assenze di 53 autisti a Siena; 27 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino, per un totale di 111 autisti in malattia o comunque impossibilitati a lavorare. Per il Dipartimento Nord, a Massa Carrara ci sono 25 autisti malati, 47 a Lucca, 45 a Pisa e 48 a Livorno per un totale di 165. Per il Dipartimento Centro 238 a Firenze urbano, 39 nel Firenze extraurbano, 35 a Pistoia e 44 a Prato/Empoli, per un totale di 356.

Di seguito l’elenco delle criticità previste per i servizi in provincia di Pisa:

Urbano Pisa: riduzione delle frequenze di servizio per tutte le linee, con possibili corse saltate in tutte le fasce orarie da inizio a fine servizio.

Urbano Pontedera: soppressione della navetta A dalle 11:45 fino a fine servizio.

Soppressa la linea Extraurbano 320 San Miniato (tratta p.zza Dante-p.zza Eufemi) fascia 6:08/8:45 e dalle 10:45 a fine servizio.

Soppressa linea Extraurbano 190 corsa Pisa-Pontedera ore 18 e corsa Pontedera-Pisa ore 18:50.