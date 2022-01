Più di 2000 nuovi contagi tra Pisa e provincia

Aifa: via libera a dose booster per fascia 12-15 anni

La mappa dei contagi aggiornata alle ultime 24 ore porta a quota 53516 le positività registrate sul territorio da inizio epidemia

PISA — Il Coronavirus non molla la presa sulla provincia di Pisa, dove anche nelle ultime 24 ore si sono registrati più di 2000 nuovi casi: 2076 quelli accertati tra ieri e oggi. Il tasso giornaliero di positività per 100mila abitanti è di 498,53.

Questa la distribuzione delle nuove positività rilevate in provincia, suddivise per zona e tasso di positività: 996 nei comuni dell'Area Pisana (Vicopisano 54, Vecchiano 64, Cascina 239, San Giuliano terme 158, Pisa 421, Fauglia 13, Crespina Lorenzana 19, Calci 21, Orciano pisano 2, Santa Luce 5), 648 in Valdera (Buti 41, Lajatico 9 Calcinaia 89, Palaia 29, Bientina 51, Santa Maria a Monte 79, Casciana Terme Lari 64, Pontedera 142, Ponsacco 72, Peccioli 21, Capannoli 28, Terricciola 18, Chianni 5), 71 in Alta Val di Cecina (Montescudaio 8, Casale Marittimo 4, Castellina Marittima 7, Volterra 32, Guardistallo 3, Riparbella 4, Montecatini Val di Cecina 3, Monteverdi Marittimo 1, Pomarance 7, Castelnuovo Val di Cecina 2) e 361 nel Cuoio (San Miniato 188, Montopoli in Val d'Arno 58, Santa Croce sull'Arno 64, Castelfranco di Sotto 51).

I dati aggiornati alle ultime 24 ore portano a 53516 le positività registrate in provincia da inizio epidemia. In Toscana, tra ieri e oggi, sono emersi 17286 nuovi casi di Coronavirus.