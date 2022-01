Buche e sporco, degrado tra le strade

Segnalate buche sulla via di Gello e sporcizia sulle strade e sui marciapiedi. Rifiuti abbandonati per strada dopo la raccolta porta a porta

PONSACCO — "A Ponsacco regna il degrado più totale, basta fare due passi sul territorio comunale per accorgersi quante criticità ci sono". A dirlo sono Mario Di Candia e Matteo Bagnoli di Fratelli d'Italia.



"A partire dalle buche su via di Gello, passando alle numerose caditoie otturate e le strade e i marciapiedi sporchi - hanno detto - inoltre la follia della raccolta dei rifiuti porta a porta sta creando situazioni preoccupanti oltre che per il decoro urbano, anche per la salute pubblica".



"In particolare ci riferiamo alla questione degli operatori Geofor che spesso, troppo spesso, durante la raccolta rompono i sacchetti disperdendo i rifiuti per le vie del Comune - hanno concluso - aumentano così i topi e, dietro i topi, le bisce".