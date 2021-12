Il 2021 dei granata in numeri

Nell'anno solare, la squadra di mister Maraia ha disputato in totale 43 partite, Coppa Italia e playoff compresi. C'è anche il confronto tra bomber

PONTEDERA — L'ultima partita del Pontedera, persa per 2-0 a Carrara, ha chiuso il 2021 dei granata. Un anno che ha segnato la fine della stagione scorsa, chiusa ai playoff, e l'inizio di quella in corso, con la squadra attualmente dodicesima e a un solo punto dagli spareggi.



Nell'anno solare, dunque senza considerare le interruzioni di annata calcistica, il Pontedera ha disputato ben 43 partite, delle quali 41 di campionato (21 della stagione scorsa, 20 di quella in svolgimento) e una a testa per playoff e Coppa Italia. Considerando solo il campionato, la squadra guidata da mister Ivan Maraia ha collezionato 14 vittorie, 15 sconfitte e 12 pareggi. In totale, quindi, ha raccolto 54 punti, con una media di 1,32 punti a partita.



Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, l'unico match disputato è quello del 21 Agosto scorso contro il Mantova, perso al "Mannucci" per 3-1. Del resto, nella passata stagione, a causa delle complicazioni e delle restrizioni per il Covid, venne deciso di non disputare l'edizione annuale del trofeo.



Nei playoff, invece, il Pontedera ha affrontato l'Albinoleffe a Maggio, venendo sconfitto 1-0 dopo una grande prestazione e tanta, tanta sfortuna.



Protagonisti, sul finale della passata stagione e nella prima parte di quella in corso, sono stati sicuramente Andrea Magrassi e Simone Magnaghi. Il primo, adesso in forza alla Virtus Entella, da Gennaio a Giugno ha messo a segno 11 reti in 21 partite, trascinando i granata verso i playoff. Il secondo, arrivato quest'estate, è riuscito a far meglio: nello stesso numero di gare, l'attaccante pontederese ha segnato 13 reti, due in più rispetto all'ex numero nove.