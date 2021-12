"Una serata di episodi, ma da veri granata"

Mister Maraia è soddisfatto della prova dei suoi, arresi al Modena soltanto su due palle inattive: "Dispiace per il risultato, ma grande prestazione"

PONTEDERA — Nonostante il ko, Ivan Maraia è soddisfatto. Difficile pensarla altrimenti, perché il Pontedera, contro il Modena capolista, ha retto il campo sino all'ultimo e non ha demeritato. "Tre episodi su palla inattiva hanno deciso la sfida - ha detto il tecnico a fine gara - questo ci fa capire che la squadra ha concesso poco a un avversario forte e con tanta esperienza".



In casa, al "Mannucci", i granata hanno sempre fatto bene con le big. "È stata un'altra bella prestazione - ha continuato - così come avevamo fatto con Virtus Entella, Pescara e Reggiana. Tutte partite simili decise da episodi, ma stavolta non ci hanno favorito".



"È stata la solita serata da Pontedera contro un'avversaria di enorme valore - ha concluso Maraia - siamo dispiaciuti, perché volevamo un risultato importante. Quando fai tutto il possibile, però, non c'è da recriminare. Il Modena è molto forte, i ragazzi hanno dato tutto".