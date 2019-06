Allerta temporali, poi scoppierà il caldo

Diramata un'allerta in codice giallo per rischio idrogeologico e temporali, valido per tutta la Toscana interna. Il dettaglio delle previsioni meteo

FIRENZE — Oggi, sabato, un'area depressionaria in quota determinerà l'aumento della instabilità anche sulla Toscana, tanto che il centro regionale di protezione civile ha diramato un'allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico e temporali, valido fino alle 24 di questa notte.

Il tempo inizierà a peggiorare in tarda mattinata fino alle prime ore della sera su tutto il territorio regionale, zone interne in particolare, con possibilità di rovesci e temporali sparsi. Cumulati previsti: medi non significativi, massimi localmente fino a 40-50 mm, possibili anche in un'ora.

I temporali potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate.

Da domani tornerà il bel tempo, con una prima ondata di caldo attesa a cominciare da mercoledì 26 giugno.