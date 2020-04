Assieme alle mascherine un libro per i bambini

L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato all'istruzione. Sono in tutto 1526 i bambini pontederesi da 0-6 anni che stanno ricevendo quest'omaggio

PONTEDERA — In queste ore i tanti volontari già impegnati nella distribuzione delle mascherine alle famiglie di Pontedera stanno consegnando anche dei libri. Si tratta di un piccolo omaggio pensato dall'assessorato comunale all'istruzione, presieduto da Francesco Mori, per i bambini da 0 a 6 anni.

"Un libro per promuovere la lettura nel contesto domestico familiare - ha commentato Mori - nella speranza che queste giornate di distanziamento sociale ci facciano riscoprire il valore della lentezza, degli affetti familiari e che possano esser scritte all’insegna di fantasia, creatività e di buone storie da ascoltare e raccontare".

“In questo particolare momento - hanno aggiunto Mori e il sindaco, Matteo Franconi - nel quale la chiusura dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole determinata dall’emergenza sanitaria rischia di avere un forte impatto sulle famiglie. Come Amministrazione comunale vogliamo mantenere alta l’attenzione ai più piccoli. Chi opera nel mondo dell’educazione e dell’istruzione sa di essere chiamato ora più che mai a fronteggiare il grave rischio di una deprivazione educativa, maggiore nel suo impatto proprio sui bambini che usufruiscono dei servizi della prima e della seconda infanzia. È a loro che vogliamo rivolgerci attraverso l’omaggio di un libro, da leggere, da scoprire, da colorare, da raccontare. In continuità con le azioni e le strategie messe in campo dalla Regione Toscana, siamo convinti dell’importanza di sostenere la lettura come azione di crescita educativa, culturale, relazionale e affettiva. E vogliamo offrire alle famiglie della nostra città l’opportunità di riscoprire il piacere di condividere con i propri figli la narrazione di una storia“.

Ogni libro è accompagnato da un lettera firmata dall'assessore Mori e dal sindaco Franconi.