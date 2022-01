Avvisi di pagamento a pioggia, un caso curioso

Un cittadino attualmente residente in Portogallo denuncia una stranezza avvenuta ieri: arrivano 12 raccomandate per la Tari, ma ci sono errori

PONTEDERA — Qua di seguito, la lettera firmata di un cittadino che, pur essendo residente in Portogallo, fino al 2017 ha abitato a Pontedera. E che, proprio ieri, si è visto recapitare 12 avvisi di pagamento per raccomandata in un solo giorno. Secondo lui, però, gli errori sono molti.



"Ieri mi sono state recapitate contemporaneamente ben 12 raccomandate da Abaco, contenenti avvisi di pagamento per la tassa sui rifiuti. Il mio sconcerto, oltre che per la quantità inusuale delle stesse, nasce anche da altre considerazioni".



"3 comunicazioni sono a mio nome, con riferimenti ad accertamenti Tari per gli anni 2016 e 2017 per una utenza di via della Casa bianca a Treggiaia. Com'è stato possibile questo errore, visto che io a Treggiaia non ho mai abitato e che fino alla fine del 2017 sono stato residente a Pontedera (in una via quasi omonima a quella di Treggiaia) e ora risiedo in Portogallo?".



"5 comunicazioni sono a nome di mia moglie, con riferimenti ad accertamenti Tari per gli anni dal 2016 al 2020 per due utenze (abitazione e garage) delle quali lei non è più proprietaria dal Febbraio 2016, come dimostra l'atto di vendita perfezionato da un notaio della nostra zona".



"4 comunicazioni ancora a nome di mia moglie, con riferimenti ad accertamenti Tari per gli anni dal 2016 al 2020 per l'utenza dove lei ancora risiede. Questi pagamenti, però, a noi risultano regolarmente evasi attraverso la nostra banca".



"Detto tutto quanto sopra, credo sia lecito domandarsi che cosa stia succedendo, anche perché so che la stessa cosa è capitata ad altre persone, come la mia vicina di casa. La signora che ci ha recapitato le raccomandate mi ha inoltre confermato che, in questi giorni, ha dovuto distribuire un eccessivo numero di comunicazioni simili e anche lei si è detta sconcertata".



(Lettera firmata)