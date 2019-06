La Pallacanestro Valdera vince e sale in C

La squadra allenata da coach Andrea Scocchera ha trionfato nei playoff, superando il Bottegone con il punteggio finale di 74 a 68

PONTEDERA — La Pallacanestro Valdera si è aggiudicata i Playoff vincendo gara 3 contro il Bottegone con il punteggio 74-68.

La squadra è riuscita a raggiungere la promozione in serie C Silver dopo un campionato sempre in testa alla classifica.

Il pubblico è stato numeroso e ha assistito a una partita combattuta fino all'ultimo minuto, contro una squadra avversaria che comunque esce a testa alta da questa finale.

Pallacanestro Valdera si è aggiudicata questo campionato dopo aver vinto la Coppa Toscana di categoria, confermando l'ottimo lavoro svolto dal Coach Andrea Scocchera e dal suo Vice Paolo Badame.