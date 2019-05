Case Popolari, Cecchi stanga le idee di Bagnoli

Per l'attuale assessore al sociale quanto proposto dal candidato sindaco del centrodestra non ha molto senso, spiegandone il perché

PONTEDERA — Il candidato sindaco del centrodestra Matteo Bagnoli ha lanciato oggi le sue proposte per gli alloggi popolari (Alloggi popolari agli italiani e una sanatoria), proposte che a quanto pare hanno fatto sobblazare sulla sedia l'attuare assessore alle politche al sociale, Marco Cecchi, ricandidatosi per il consiglio comunale con Pontedera in Comune.



"Con Matteo Bagnoli - scrive Cecchi - spero di potermi confrontare anche nella prossima legislatura perché sicuramente è persona giovane e appassionata. Visto però che è stato fermo un giro (dal 2014 al 2019) gli faccio già ora presente che: i punteggi per l'assegnazione degli alloggi popolari non sono determinati dai Comuni ma sono regolati da leggi regionali (la 41/2015 e la 2/2019 che già hanno previsto punteggi premiali per coloro che da più tempo risiedono e fanno domanda di casa popolare a Pontedera), che a Pontedera non esistono occupazioni risalenti agli anni '80 da sanare (qui è scattato un copia e incolla dal programma di altre città) e che il Fondo per il contributo affitto messo a disposizione dal Comune di Pontedera è tra i più consistenti di tutta la Toscana (anche per la sinergia raggiunta assieme agli altri Comuni della tanta vituperata Unione)".

"Inoltre - conclude l'assessore al sociale - aggiungo che il Comune di Pontedera è tra i più virtuosi utilizzatori del Fondo morosità incolpevole stanziato dal Governo, al secondo posto in Toscana dopo Piombino (grazie al lavoro egregio di Casa Insieme) e che sulla vendita degli alloggi popolari abbiamo già proceduto anche qui secondo la normativa regionale (ma non penso che i suoi alleati di coalizione condividano le medesime idee e lo invito a riascoltare il Consiglio comunale del 2 aprile scorso...)".