Cede tratto di strada, partiti i lavori

Un tratto della linea dei sottoservizi ha ceduto. Sono stati avviati immediatamente i lavori di sistemazione e ripristino

PONTEDERA — Con il bel tempo, stamani, Acque Spa è intervenuta in somma urgenza sul cedimento di un tratto di strada in via Toscana.

"Un tratto della linea dei sottoservizi, a gestione e responsabilità della società Acque, ha ceduto.Sono stati avviati immediatamente i lavori di sistemazione e ripristino che andranno avanti per alcuni giorni", ha spiegato l'assessore comunale Belli.

Il tratto di ingresso ed uscita di via Toscana andrà temporaneamente tenuto chiuso (disattivando il semaforo sulla sp23) per consentire lo svolgimento di questi lavori. "Acque procederà con la massima priorità", è stato assicurato.