Coronavirus, 24 ore senza nuovi contagi in Valdera

Una giornata senza nuovi casi sul territorio, tre le positività al coronavirus nel resto della provincia. Buoni dati anche dalle vaccinazioni Covid

PONTEDERA — Dopo il caso segnalato ieri a Ponsacco, la Valdera mette a segno 24 ore senza nuove positività al coronavirus. Tre, invece, quelle rilevate nel resto della provincia di Pisa, per la precisione nei Comuni di Pisa, San Miniato e Montopoli in Val d'Arno.

Nel frattempo, proseguono a buon ritmo le vaccinazioni Covid-19. Tra Valdera e Alta Valdicecina la popolazione che già ha ricevuto la prima dose ha raggiunto il 60,6% (tre cittadini su cinque), il 33,8% quella che ha completato il ciclo vaccinale (uno su tre).

Più in generale, oggi in Toscana sono state rilevate 41 nuove positività al virus, delle quali 9 in provincia di Firenze e 3 in provincia di Pisa. Notificato anche un nuovo decesso correlato al Covid-19, riguardante un cittadino della provincia di Grosseto. Per leggere i dati del bollettino regionale quotidiano sul Covid cliccare qui.