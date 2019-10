​Corsie rinforzate e mete indicate

Il piazzale dello stadio diventa più sicuro e lo si può considerare quasi un ex piazzale perché è diventato in gran parte stazione dei bus

PONTEDERA — Ancora novità, dopo i primi interventi strutturali, nel piazzale dello stadio che guarda verso la città scolastica.

Praticamente ex piazzale perché è in gran parte diventato una stazione dei pullman. E' stato tolto lo sbarramento che impediva l'accesso da e per via Milano alla prima delle cinque corse in modo da facilitare gli oltre tremila studenti che arrivano e ripartono con i pullman, sono state rinforzati e alzati gli sbarramenti delle corsie e sono comparsi grande cartelli con l'indicazione delle relative destinazioni, in tutto 50, la più lontana Lucca.

Anche in via Veneto sono state fatte alcune modifiche per evitare soste al di fuori delle strisce ed altre potranno esser fatte _ come ha spiegato l'assessore Mattia Belli _ "man mano che il quadro della situazione si chiarisce sempre meglio".