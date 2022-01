Covid-19, tampone positivo per il sindaco

A rendere nota la sua positività al coronavirus Sars-Cov2 è stato lo stesso Matteo Franconi. "positivo senza avere sintomi particolarmente pesanti"

PONTEDERA — "L'esito positivo di un tampone fatto in via precauzionale per un semplice raffreddore - così il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi - mi consente di riaffermare l'importanza inconfutabile della vaccinazione e del completamento del ciclo che ho concluso una settimana fa".

Franconi, lo ricordiamo, annunciò giusto pochi giorni fa di essersi sottoposto alla somministrazione de la terza dose di vaccino anti-Covid. Era il 28 Dicembre.

"Durante la quarantena continuerò a lavorare - ha assicurato - attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per portare avanti, senza perdere un giorno soltanto, tutti gli importanti progetti che vogliamo realizzare per Pontedera".

Per Matteo Franconi "Quando risulti positivo senza avere sintomi particolarmente "pesanti" e quando la pressione sugli ospedali cresce molto meno della curva esponenziale dei contagi avverti davvero quanto sia fondamentale per una comunità affidarsi alle valutazioni della scienza ed alle indicazioni della medicina; e riesci a toccare con mano il valore assoluto di una sanità pubblica ad accesso universale come la nostra che, al netto delle criticità da affrontare e superare, rappresenta la cifra qualitativa di una società moderna e fornisce uno scudo di protezione straordinario anche rispetto a una delle emergenze pandemiche più gravi della storia".