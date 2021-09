​Franconi: "Abbiamo fatto un miracolo"

Così il sindaco ha giudicato la frenetica attività di questi ultimi 50 giorni per dare una scuola e un'aula ai ragazzi pontederesi

PONTEDERA — Ecco una notizia fra le più significative: "Mercoledì dalle 11 alle 14 - questo l'annuncio dell'assessore Francesco Mori - sarà presente nella città scolastica un camper per le vaccinazioni anti-covid. Tutti potranno presentarsi accompagnati anche da un unico genitore ma col consenso di entrambi".

"In 50 giorni abbiamo fatto cose importanti - così il sindaco Matteo Franconi -, merito di una città che non fa mai un passo indietro. Abbiamo investito 1 milione e 600 mila euro nella nuova viabilità, per le scuole della Borra che ha messo a disposizione i suoi locali, per i pulmini del palazzo Blu e per la scuola Saffi. Definiremo ancora meglio le prime settimane, ma intanto il 15, dopodomani, mercoledì, sarà un giorno importante con la presenza anche delle forze dell'ordine. Chiederemo anche sacrifici per i lavori sulle strade come il viale America. Non abbiamo voluto abbandonare il tradizionale Giro della Toscana che si correrà mercoledì con un percorso meno invasivo ma in diretta Tv. E abbiamo aiutato interventi di attività sportiva. Grazie a tutta Pontedera - ha concluso il primo cittadino - che anche in fase di pandemia, non ancora finita del tutto, ha potuto operare".

L'assessore Mori ha anche ha annunciato che "nella prossima stagione autunnale sarà tutto pronto, mentre il tema più rilevante riguarderà la Curtatone e la Gandi che trasporterà i ragazzi al Palazzo Blu con pullman sanificati e personale che assicurerà la massima sicurezza".

L'assessore Mattia Belli ha parlato di "impegno e coraggio, abbiamo lavorato sempre in percorsi anche difficili e anche in muratura" . Nell'incontro è stato anche sottolineato che l'anno scorso l'impegno fu minore, mentre il consigliere comunale Emilio Montagnani ha sottolineato come sia importante anche la nuova viabilità locale.

È intervenuto anche Rossano Signorini di Geofor che ha ha spiegato come sia stato disponibile aderire a questa emergenza, concludendo con un "mi sento orgoglioso di essere un cittadino di Pontedera". Ha concluso Antonio Pasquinucci con una frase lapidaria: "Non avrei messo la mano sul fuoco di fronte a quanto c'era da fare...".