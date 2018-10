Il rio del cattivo odore sarà presto risanato

Stanziati dal Comune 68mila euro per la "Maltagliata" di via Veneto e 125mila per le fogne della frazione Santa Lucia

PONTEDERA — Dovrebbe essere la volta buona per sistemare lo sbocco del rio Maltagliata in via Veneto, da decenni oggetto di polemiche, discussioni e interventi parziali per il cattivo odore e spesso anche per la folta vegetazione che protegge topi e 'tarponi'.

Usufruendo dei soldi risparmiati dai lavori di collegamento e dimissione del depuratore di Calcinaia - con attraversamento del ponte sullo Scolmatore - a quello di Pontedera, il Comune ha infatti deciso di impegnare 68mila euro per sanare completamente, dopo altri interventi già avvenuti, il problema del rio Maltagliata con sbocco in via Veneto.

Inoltre, è stato lanciata l'operazione che riguarda la nuova fognatura di Santa Lucia in Via del Popolo e Via della Vittoria. Un progetto, in questo caso, da 125mila euro.