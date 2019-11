Incidente e via la barriera in via Veneto

Nella notte due auto si sono scontrate, con modalità da accertare, all'incrocio con via Milano. E non c'è più il divisorio

PONTEDERA — Primo e speriamo unico incidente nella nuova viabilità, scolastica e non, tra via Veneto e via Milano, la strada più usata dagli studenti della città scolastica. L'incidente è accaduto dopo la mezzanotte e non ha provocato gravi danni né alle persone che alle auto, intorno alle quali si è radunato un piccolo assembramento di persone.

Non si hanno notizie precise delle eventuali responsabilità e sulle conseguenze, mentre all'incrocio piazzale stadio-via Veneto-via Milano non c'è più il divisorio centrale che resta invece nella zona di via Torino e via Firenze.