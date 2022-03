"La discarica non deve riaprire"

Presidio delle associazioni davanti al Comune contro la riapertura della Grillaia: "La bonifica deve avvenire senza alcun conferimento"

PONTEDERA — "No alla riapertura della ex discarica della Grillaia". Lo hanno chiesto a gran voce i rappresentanti di una folta lista di associazioni e altre realtà del territorio che oggi pomeriggio hanno organizzato un presidio di fronte al Comune di Pontedera. Tra queste La Rossa di Lari, l'assemblea permanente No keu, Potere al Popolo, Gruppo Zero, Arci, Unione Inquilini, Legambiente e Rifondazione comunista.

Le operazioni per la messa in sicurezza del sito di Chianni, chiuso dal 1998, prevederebbero il conferimento di 270mila metri cubi di fibrocemento. La risposta delle associazioni è categorica: "La Grillaia non deve riaprire e la sua bonifica deve avvenire senza alcun nuovo conferimento".

Quello di oggi è stato il primo dei due presidi promossi dal comitato che raccoglie associazioni, gruppi ambientalisti e alcune forze politiche. Un nuovo presidio delle stesse sigle è stato programmato per il 13 marzo alle 10 proprio alla Grillaia.