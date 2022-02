Ladri in giro per la città, tentati due colpi

Prima, nel centro, è stata sfondata la porta-finestra della Botteguccia. Quindi, ai magazzini della Crastan, alcuni malintenzionati cercavano del rame

PONTEDERA — Notte movimentata per i carabinieri della compagnia di Pontedera. In due occasioni distinte, infatti, sono dovuti intervenire i militari per un doppio tentato furto.



Il primo episodio è accaduto alla Botteguccia, il ristorante progettato per inserimenti lavorativi di persone con disabilità nato nel Febbraio 2018. Qui, tre minorenni hanno danneggiato la porta-finestra d'ingresso per farsi strada ed entrare nel locale. Che, però, è chiuso da mesi e al cui interno sono stati rimossi da tempo vini e registratore di cassa.



"Hanno spaccato la porta, il locale era chiuso e non c'era niente da bere o mangiare, solo la voglia di spaccare. Devo ringraziare i carabinieri, sono subito intervenuti e hanno identificati i ragazzi - ha spiegato Marco Casalini, fondatore della Fondazione Il Gabbiano, che si occupa della Botteguccia - è un progetto iniziato 4 anni fa, con grande entusiasmo e passione con ragazzi svantaggiati che ci lavoravano. Poi con la pandemia abbiamo trovato ostacoli quasi insormontabili, per questo era chiuso".



Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato all'interno i tre e hanno proceduto a identificarli e a denunciarli alla Procura dei minori di Firenze.



Poco dopo, nuova chiamata e nuovo intervento dei militari, che hanno costretto alla fuga alcuni ladri che stavano cercando di appropriarsi di parti in rame nelle grondaie dei magazzini Crastan. I carabinieri hanno recuperato del materiale e degli attrezzi da scasso.