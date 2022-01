Laureati a Modartech, ecco gli outfit originali

La scuola di alta formazione di viale Piaggio ha diplomato 24 allievi da tutta Italia. Bertini: "A Marzo altri 9, quasi il 90% dei laureati lavora"

PONTEDERA — In un solo anno, la scuola Modartech è passata da 9 a 34 laureati. Un boom che testimonia la crescita costante dell'istituto di moda e design che, a Pontedera, accoglie studenti e studentesse da tutto il Paese. I quali, una volta concluso il proprio percorso di formazione, trovano un'occupazione nel settore in quasi il 90% dei casi.



"Un risultato che conferma la crescita dell’istituto e del network di imprese e partner che conta circa 700 aziende - ha spiegato Alessandro Bertini, direttore di Modartevch - un sistema che ci ha permesso di mantenere un tasso di job placement dell'87% anche in un periodo così insolito". Già prima di Già prima di indossare la corona d’alloro, addirittura, gli studenti hanno intrapreso collaborazioni con realtà del Made in Italy come Armani, Scervino, Loro Piana e Max Mara.



I 24 laureati del corso di Fashion design, come tesi di laurea, hanno ideato e prodotto collezioni e outfit originali dove compaiono elementi come il marmo bianco di Carrara. Nel progetto di laurea di Sara Vannucchi, infatti, prevede degli accessori-scultura di questo tipo, mentre Emilia Torcini, in collaborazione con l’Istituto di biorobotica del Sant’Anna, ha creato una collezione inclusiva verso le disabilità. Per Niccolò Salvetti, invece, citazioni cinematografiche e dall’universo dei fumetti.





Sara Vannucchi

Emilia Torcini

Niccolò Salvetti

I materiali di Sara Pupi, invece, saranno presto protagonisti al Firenze Home Texstyle, in programma alla Fortezza da Basso a Febbraio, realizzati su antichi telai con fibre vegetali e tanto lavoro manuale. Tessuti biodegradabili e rigenerati, invece, per la collezione slow fashion di Sara Giannini, selezionata per il docufilm "Stracci", incentrato sull’economia circolare nel distretto pratese del tessile.





Sara Giannini



Elena Giaccai, invece, per i suoi outfit ha scelto il cuoio toscano sostenibile, lavorato a mano in sinergia con artigiani e produttori locali. Rigenerazione e upcycling anche per Chiara Menapace, che usa cappotti vintage per creare una linea di accessori.





Elena Giaccai

Qui di seguito, gli altri studenti laureati: Elena Baldacci, Alessia Bernardeschi, Veronica Carloni, Greta De Angeli, Asia De Mastro, Giulia Ferruzza, Laura Frosini, Federica Gravili, Jacopo Juninger, Gaia Marchi, Lisa Orsini, Micol Procopio, Sara Ramalli, Lisa Taddei, Costante Torcini, Sara Vagelli, Irene Zucchelli.