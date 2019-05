Le immagini della Passeggiata per la Legalità

Si è tenuta sabato e vi hanno partecipato centinaia di persone che hanno camminato per le strade cittadine, fermandosi in alcune piazze

PONTEDERA — La Passeggiata per la Legalità 2019, sesta edizione, è stata intitolata Costituzione patrimonio di tutti e ha visto la partecipazione di molte associazioni (Arci Valdera come capofila) e di molti cittadini che hanno camminato per le strade cittadine, fermandosi in alcune piazze per letture, performance e spettacoli

La partenza è stata alle 14,30 da piazza Peppino Impastato. Il corteo si è snodato per le varie strade cittadine, fermandosi anche davanti al municipio. La sera si è tenunta invece una cena di autofinanziamento alla Stella Azzurra.

L'iniziativa ha avuto il patrocinio di Libera, Avviso Pubblico, Comune di Pontedera e Regione Toscana.