L'indelebile ricordo di Marco Junior Del Rosso

Una targa in memoria del giovane deceduto in un incidente è stata inaugurata oggi ai Laghi Amalia, proprio nel giorno del suo compleanno

PONTEDERA — Una targa in memoria di Marco Junior Del Rosso, il giovane barista deceduto un anno fa in un incidente stradale avvenuto in via Veneto a Pontedera.

E' stata inaugurata oggi, giorno del suo compleanno, ai Laghi Amalia, uno dei locali dove il ragazzo, conosciutissimo, solare e apprezzatissimo per le sue qualità umane e professionali, lavorava.

Un ricordo che resta indelebile quello del giovane, che lavorava a Pontedera e abitava a Bientina, scomparso a soli 30 anni.