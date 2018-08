Martina Trevisan va a Flushing Meadows

La tennista toscana che vive in Valdera è ormai affermata a livello nazionale e internazionale. L'ultimo colpo una semifinale in Canada

PONTEDERA — Martina Trevisan non finisce di stupire. La giovane tennista toscana, nata a Firenze e che vive in Valdera, è arrivata alla soglia della finale nel torneo canadese Itf di Vancouver, rimanendo sconfitta in semifinale dalla giapponese Doi, ma per lei, tra pochi giorni, si apriranno le porte dell'Us Open, il famosissimo torneo di Flushing Meadows.

L'ennesimo risultato raggiunto da Martina ( che in passato ha frequentato anche i circoli tennis della zona ) numero 194 del mondo e che lo scorso anno ha esordito in nazionale.

Agli Us Open Martina Trevisan affronterà le qualificazioni sperando di potere accedere al tabellone principale.