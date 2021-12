Nuovi contagi, 39 a Ponsacco su 178 in Valdera

Los Angeles, 14enne uccisa per errore dalla polizia: il filmato della sparatoria

Giornata con quasi 200 nuovi casi di positività al coronavirus rilevati sul territorio dalla Ausl. Sono sette i Comuni con numero a due cifre

PONTEDERA — Nelle ultime 24 ore sono stati ben 178 i nuovi casi Covid-19 accertati nei Comuni della Valdera, con quello di Ponsacco che continua a guidare la classifica sia per numero di contagi sia per tasso di incidenza sulla popolazione.

Questa la ripartizione per Comune delle nuove positività al coronavirus Sars-Cov2: Ponsacco 39, Lajatico 3, Peccioli 10, Terricciola 8, Palaia 8, Calcinaia 22, Capannoli 11, Bientina 14, Buti 7, Pontedera 34, Casciana Terme Lari 12, Chianni 1, Santa Maria a Monte 9.

I Comuni, come sempre, sono in ordine per tasso incidenza dei nuovi casi sulla popolazione.

I nuovi casi giornalieri rilevati in Toscana sono in tutto 4.453, 421 dei quali riguardano residenti in provincia di Pisa.

Gli altri casi in provincia di Pisa: Area pisana 162 casi (Vicopisano 13, Crespina Lorenzana 8, Cascina 47, Calci 6, Vecchiano 10, San Giuliano Terme 25, Pisa 51, Fauglia 2), Alta Valdicecina 26 casi (Guardistallo 2, Volterra 15, Montecatini Val di Cecina 2, Pomarance 5, Riparbella 1, Montescudaio 1), Comprensorio del Cuoio 55 casi (Montopoli in Val d'Arno 13, Castelfranco di Sotto 13, San Miniato 21, Santa Croce sull'Arno 8).