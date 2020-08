Furgone contro camion, incidente mortale in FiPiLi

L'incidente attorno alle 14 tra Ponsacco e Pontedera in direzione di Firenze. Coinvolti due mezzi pesanti ed un furgone. La vittima è una donna

PONTEDERA — Un incidente mortale avvenuto lungo la Sgc Firenze Pisa Livorno attorno alle 14. L'incidente è avvenuto nel tratto di FiPiLi compreso tra Ponsacco e Pontedera in direzione di Firenze. Coinvolti due mezzi pesanti ed un furgone con 2 occupanti, un uomo e una donna. Per quest'ultima è stato constatato il decesso. L'uomo che era alla guida del furgone, risultato ferito, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera.

Per consentire i soccorsi il traffico in direzione del capoluogo toscano è stato bloccato. Per il 118 sono intervenuti i mezzi della Pubblica Assistenza di Fornacette, della Pubblica Assistenza di Ponsacco e l'automedica di Pontedera.

Sul posto anche vigili del fuoco, intervenuti da Cascina e Pisa con l'autogru, per la rimozione dei mezzi.

In corso di accertamento le cause del drammatico sinistro, da parte degli agenti della polizia stradale. Stando ai primi rilievi, il furgone avrebbe tamponato con violenza uno dei due camion.