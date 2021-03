Castellani, in Consiglio il progetto di sviluppo

Draghi: «Prenotare le vacanze estive? Io lo farei, se potessi andrei volentieri in vacanza»

Va all'esame del consiglio comunale il progetto presentato dall'azienda vinicola Castellani con la realizzazione anche di una nuova strada

PONTEDERA — Andrà mercoledì prossimo in Consiglio Comunale, per l'approvazione, il progetto presentato dall'azienda produttrice di vini "Castellani" di Santa Lucia.

Una realtà importantissima per Pontedera e la Valdera che, con questo progetto di sviluppo, conta praticamente di raddoppiare la propria superficie, con la realizzazione anche di un nuovo tratto di strada che condurrà direttamente all'ingresso dell'azienda ( liberando così la frazione dal traffico ) dove sarà creato anche un nuovo parcheggio per i mezzi pesanti.

Il braccio stradale si allaccerà alla prima rotatoria che si trova uscendo dalla Fi-Pi-Li e imboccando la strada di Patto. Nell'area previsto anche un nuovo grande parco agrario, un magazzino e cisterne automatizzate per la conservazione del vino.

Quel vino che Castellani produce ed esporta in Italia e nel Mondo. Mercoledì, come detto, in Consiglio Comunale approderà la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico relativa al progetto di ampliamento.