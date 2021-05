Un anno fa chiudeva il reparto Covid del Lotti, oggi invece ci sono ancora 19 malati, ma la prospettiva, grazie ai vaccini, è più rosea

PONTEDERA — Un anno fa Pontedera festeggiava la chiusura del reparto Covid all'ospedale Lotti, celebrando medici, infermieri e oss che ci avevano lavorato nella prima ondata (qui tutti i nomi). Un "grande lavoro di squadra" lo definì l'infettivologa Benedetta Longo.

Un anno e due ondate di contagi dopo sappiamo bene che quell'esultanza di un anno fa, per una vittoria che sembrava definitiva, era invece illusoria. 365 giorni dopo il reparto Covid dell'ospedale di Pontedera ha ancora 19 pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Il reparto è stato riaperto il 28 Ottobre, all'inizio della seconda ondata, ed è arrivato ad ospitare quasi 50 persone malate di Covid.

Oggi la situazione va decisamente meglio e l'arma dei vaccini è assai più efficace per combattere il contagio e l'ospedalizzazione, rispetto all'uso della mascherina e al distanziamento sociale.

Per quanto riguarda i nuovi casi in Valdera sono 5 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 4). Si tratta di numeri bassi che fanno ben sperare per le prossime settimane. Asl nord ovest ha indicato la provenienza dei nuovi casi: Casciana Terme Lari 1, Palaia 1, Ponsacco 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 1.

Questi cinque casi sono emersi dall'analisi di 330 tamponi molecolari e 117 test rapidi. Il tasso di positività è dunque dell'1,12%. I guariti da ieri sono 32, le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 40.829 prime dosi e 21.827 seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è del 34,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,7%;

da 70 a 79 anni - 79,5%;

da 60 a 69 anni - 42,3%.

Per leggere il bollettino Covid della Toscana cliccare qui, per quello dell'intera provincia di Pisa cliccare qui.