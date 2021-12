Il Ministero ha detto sì alla nuova piscina -VIDEO

In città il primo bando del Pnrr per la rigenerazione del quartiere di Fuori del Ponte. Interessato l'ex deposito della Cpt in stato di abbandono

PONTEDERA — Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale, il sindaco Matteo Franconi lo aveva annunciato: il Comune era in attesa della risposta definitiva dal Ministero dell'Interno per un bando sulla rigenerazione urbana. Che, adesso, per il quartiere di Fuori del Ponte, è realtà.

"Dopo quella di ieri, un'altra giornata da segnare in rosso per il futuro di Pontedera. Abbiamo avuto comunicazione ufficiale che il nostro progetto di rigenerazione urbana di un'area parzialmente dismessa e degradata nel quartiere Fuori del Ponte (l'ex deposito pullman della Cpt, ndr) è stato finanziato per quasi 5 milioni di euro - ha detto Franconi - il primo, importante progetto Pnrr che atterra in città e che ci consentirà, nei prossimi anni, di recuperare un quadrante urbano abbandonato da anni realizzandovi una nuova piscina comunale coperta ed altre strutture sportive collegate come il palazzetto".

Si tratta, insomma, del progetto di realizzazione della nuova piscina comunale, il "PalAcqua", che già nei mesi scorsi era stato anticipato e che rappresenta, in parte, la soluzione allo stato di usura del PalaZoli.

"Iniziamo subito a lavorare pancia a terra alla progettazione ed a tutti gli adempimenti previsti dal finanziamento", ha concluso.