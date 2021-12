Palazzo blu, riscaldamenti in tilt, Montale in Dad

Prima della Scala, standing ovation per Mattarella

PONTEDERA — Dopo giorni di mal funzionamento negli ultimi due giorni si è bloccato l'impianto di riscaldamento del Palazzo blu in viale Africa che ospita alcune classi delle scuole medie Curtatone di Pontedera (al secondo piano) e alcune classi del liceo linguistico Montale al terzo, quarto e quinto piano.

Stanti le temperature gelide degli ultimi giorni gli studenti si sono ritrovati ad affrontare le ore di lezione in un clima piuttosto disagevole.

La dirigente scolastica del liceo Montale, Lucia Orsini, ha deciso di sospendere le lezioni fino a che il guasto all'impianto non verrà sistemato e ha inviato una circolare per ufficializzare il provvedimento.

Quindi gli studenti del liceo Montale che vanno al Palazzo blu da giovedì 9 Dicembre sono in didattica a distanza. La preside Orsini ha auspicato che lo stop alle lezioni in presenza duri non più di uno o due giorni.

A quanto appreso dall'ufficio stampa della Provincia di Pisa il disservizio interessa tutto l'edificio e i lavori per la sistemazione dovrebbero iniziare già giovedì.

Nonostante il guasto gli studenti delle medie Curtatone, ospitati al secondo piano, saranno invece in classe come ha confermato la dirigente scolastica Maria Tiziana Baratta.