Si rompono le tubature, intervento d'urgenza

In via Manzoni, dei cittadini hanno segnalato il guasto alla linea idrica di abitazioni e scuole. Prevista la sostituzione delle parti deteriorate

PONTEDERA — Nella serata di ieri, in via Manzoni, è occorsa una rottura della tubazione della linea idrica che rifornisce non solo le abitazioni dell'isolato, ma anche delle scuole della zona, ovvero la scuola media Pacinotti e la scuola elementare Dante.



A seguito delle segnalazioni dei residenti, quindi, il personale e i mezzi di Acque hanno provveduto all'intervento d'urgenza per risolvere la situazione e permettere il ripristino del servizio.



In ogni caso, come ha spiegato lo stesso assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli, sarà programmato un nuovo intervento di per eseguire un'ispezione più approfondita, in modo tale da sostituire eventualmente le parti deteriorate sulle linee idriche presenti.





I mezzi all'opera