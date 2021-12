"Fate shopping dai vostri negozianti di fiducia"

Confcommercio lancia un appello in vista dello shopping natalizio per far tornare i clienti nei negozi: "Il Super Green pass misura fondamentale"

PONTEDERA — In vista dello shopping natalizio, la presidenza Valdera e Cuoio della Confesercenti Toscana Nord lancia un appello a chi si prepara agli acquisti: comprate locale.



“È un Natale sicuramente diverso a quello 2020, in cui le restrizioni erano ancora pesanti per le attività commerciali. La pandemia però non molla ancora la sua presa e se possiamo avere una vita quasi normale lo dobbiamo alla campagna vaccinale e ai provvedimenti del Governo, che hanno scongiurato nuove devastanti chiusure - hanno detto - per questo, augurando buone feste ai nostri clienti, invitiamo tutti a tornare nei negozi di vicinato per acquistare ovviamente in sicurezza e nel rispetto delle norme”.



“Ci siamo impegnati a Pontedera e negli altri Comuni della nostra area per proporre eventi e iniziative in grado di favorire la presenza fisica delle persone nelle attività, trovando grande collaborazione da parte della varie amministrazioni - hanno spiegato da Confesercenti - il Natale 2020 fu contraddistinto da un vero e proprio boom di acquisti on-line viste le restrizioni. Quest’anno, per fortuna, le cose sono cambiate: nonostante il virus sia ancora presente, siamo tornati a vivere le città e i borghi pur con le cautele dovute. Invitiamo quindi le persone a fare lo shopping dai propri negozianti di fiducia, dove troveranno sempre cortesia e calore”.



Proprio a questo scopo, secondo la presidenza Valdera e Cuoio di Confesercenti Toscana Nord, il Super Green pass è un provvedimento necessario. “Non potevamo rischiare nuove chiusure, che per le imprese sarebbero state il colpo fatale - hanno concluso - in questa maniera salviamo lo shopping, salviamo i ristoranti e teniamo a galla un'economia che crede nella ripartenza”.