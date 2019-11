Un convegno e una mostra per Leonardo

Due giorni dedicati al genio con il convegno "​Dalla Scientia Machinale alla Robotica e all’Industria 4.0 nella Toscana di Leonardo" e una mostra

PONTEDERA — La Fondazione Piaggio, l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il Museo Leonardiano di Vinci hanno deciso di riflettere insieme sul significato del cinquecentenario leonardiano e lo hanno fatto con uno sguardo aperto a un futuro carico di prospettive, ma ricco di un passato da cui trarre ispirazione.

Questa collaborazione ha permesso di organizzare al Museo Piaggio di Pontedera due eventi di altissimo livello scientifico e culturale ma anche divulgativo: un convegno e una mostra che prendono spunto da alcuni degli aspetti meno enfatizzati, ma forse più importanti della figura di Leonardo, quelli di ingegnere e inventore.

Il convegno ha come titolo Dalla Scientia Machinale alla Robotica e all’Industria 4.0, partendo dalla figura di Leonardo ripercorre secoli di genialità creativa del nostro Paese fino ad arrivare ai tempi nostri e alle eccellenze del nostro territorio, dalla robotica ai motoveicoli.

La mostra, che ha come titolo Dalle Macchine di Leonardo all’Industria 4.0, affronta quattro temi cari a Leonardo ingegnere e inventore: il volo, la locomozione, la precisione meccanica e l’idraulica. Accanto a fedeli riproduzioni di macchine leonardiane, saranno esposti altri capolavori dell’ingegno italiano, fra i quali il primo motore a scoppio di Barsanti e Matteucci, diversi modelli di macchine automatiche e robot, l’elica a passo variabile in volo e la Vespa Elettrica, insieme alle realizzazioni multimediali del Laboratorio di Robotica Percettiva della Scuola Superiore Sant’Anna.

Il filo conduttore sia del convegno che del percorso espositivo della mostra è il tentativo di individuare quali elementi del contesto storico-culturale dell’epoca abbiano contribuito a far emergere il talento di Leonardo, e di suggerire, ai partecipanti al convegno e ai visitatori della mostra, quanto il Genio di Vinci possa essere stato modello di inventiva per lo sviluppo del tessuto manifatturiero, urbano e sociale del nostro Paese. Riservando una particolare attenzione all’attività di Leonardo in Toscana, e senza voler ricostruire forzose genealogie, è possibile infatti individuare proprio nella sua opera e nella sua epoca uno dei nodi fondamentali che hanno reso uno specifico territorio culla di diverse e progressive stagioni di innovazione nel campo della cultura e della tecnologia, dall’Umanesimo ai giorni nostri.

Una chiave di lettura, questa, suggerita nel presente dalla realtà viva di Pontedera e dei suoi dintorni, che dispongono ancora oggi di un’innovativa infrastruttura industriale e di ricerca che trova la sua più alta espressione nell’attività progettuale e tecnico-produttiva di Piaggio e nei laboratori di ricerca di eccellenza dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. La mostra, la cui visita viene raccomandata anche ai giovani e giovanissimi, sarà accompagnata da un programma di eventi dedicati alle scuole, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, visite guidate, escursioni turistiche e approfondimenti su temi leonardiani. Il convegno Dalla Scientia Machinale alla Robotica e all’Industria 4.0 nella Toscana di Leonardo, venerdì 29 e sabato 30 novembre (vedi programma allegato). La mostra Dalle macchine di Leonardo all’Industria 4.0, pre-inaugurazione per i partecipanti al convegno alle ore 15:00 del 30 novembre, apertura ufficiale al pubblico il primo dicembre.

29 - 30 novembre 2019

Auditorium Museo Piaggio

PROGRAMMA



GIORNO 1

venerdì 29 novembre



8.30 - 9.00

Caffè di benvenuto e registrazione



9.00 - 9.05

Presentazione del Convegno

Riccardo Costagliola - Presidente Fondazione Piaggio



9.05 - 9.30

Saluti istituzionali

Matteo Franconi - Sindaco di Pontedera, Roberta Barsanti - Direttrice del Museo Leonardiano di Vinci, Christian Cipriani - Direttore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa



SESSIONE 1

Società, economia, innovazione, lavoro: viaggio nel tempo del talento, da Leonardo alle rivoluzioni industriali



Modera Paolo Dario





SESSIONE 1 - Prima parte



9.30 – 9.50

Dalla Toscana di Leonardo a Industria 5.0: ispirazioni, elementi d’unione ed eredità

Paolo Dario, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa



9.50 – 10.10

Un Tempo di creatività: l’esperienza del Rinascimento

Michele Ciliberto, Scuola Normale Superiore, Accademia Nazionale dei Lincei, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento



10.10 – 10.30

Innovazione, organizzazione produttiva e formazione del capitale umano nella Firenze rinascimentale

Franco Franceschi, Università degli studi di Siena



10.30 – 10.50

Il secolo d’oro del Rinascimento e l’evoluzione del metodo educativo e delle arti tecnologiche

Andrea Antonioli, Ente Morale Museo e Biblioteca Renzi, San Giovanni in Galilea (FC)



COFFEE BREAK



SESSIONE 1 - Seconda parte



11.30 – 11.50

Scienza e tecnica con l’uomo al centro

Giorgio Metta, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)



11.50 – 12.10

Leonardo da Vinci era un ingegnere 4.0?

Andrea Bonaccorsi, Università di Pisa, IRVAPP (Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche presso la Fondazione FBK di Trento)



12.10 – 12.30

New Economic Thinking: un diverso punto di vista sullo Sviluppo

Giovanni Dosi, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa



12.30 – 13.00

Discussione e conclusioni Sessione 1



LUNCH



SESSIONE 2

L’innovazione radicale nella nostra storia: le macchine di Leonardo



Modera Roberta Barsanti





SESSIONE 2 - Prima parte



15.00 – 15.20

Leonardo e il disegno tecnico

Roberta Barsanti, Museo Leonardiano di Vinci



15.20 – 15.40

La nozione di 'macchina', in riferimento alla condizione umana, a partire da Leonardo

Barbara Henry, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa



15.40 – 16.00

Macchine tessili e tessuti nella storia

Filippo Guarini - Daniela Degl'Innocenti, Museo del Tessuto, Prato



COFFEE BREAK





SESSIONE 2 - Seconda parte



16.30 – 16.50

La coclea, Leonardo e l’innovazione e l’invenzione nel Rinascimento

Luisa Dolza, Independent Scholar collaboratrice con diversi centri di ricerca



16.50 – 17.10

Leonardo da Vinci – Tirari, alzari e macchine da cantiere

Alexander Neuwahl, ArtesMechanicae



17.10 – 17.30

La coclea dall'antichità a Leonardo: costruzione e funzionamento

Elio Nenci, Professore Associato in Storia della Scienza presso l'Università degli Studi di Milano



17.30 – 18.15

Discussione e conclusioni Sessione 2GIORNO 2

sabato 30 novembre



8.30 - 9.00

Caffè di benvenuto



SESSIONE 3

Creatività e modernità per l’industria del futuro



Modera Riccardo Costagliola





SESSIONE 3 - Prima parte



9.00 – 9.20

Piaggio e cultura dell’innovazione

Riccardo Costagliola, Fondazione Piaggio



9.20 – 9.40

Robot e automi in Leonardo e nella storia

Sara Taglialagamba, Fondazione Rossana e Carlo Pedretti



9.40 – 10.00

La progettazione delle macchine e la generazione di idee per l’innovazione di prodotto e di processo al tempo di Leonardo

Gaetano Cascini, Politecnico di Milano



10.00 – 10.20

Robotica Industriale e di Servizio: stato dell’arte e tendenze

Arturo Baroncelli, SIRI - Associazione Italiana di Robotica e Automazione, Associazione ex Allievi Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa



COFFEE BREAK





SESSIONE 3 - Seconda parte



11.00 – 11.20

Leonardo da Vinci in sala operatoria

Franca Melfi, Centro Multispecialistico di Chirurgia Robotica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana



11.20 – 11.40

La visione della Natura di Leonardo e le tecnologie di Industria 4.0

Massimo Bergamasco, Scuola Superiore Sant’Anna, Artes 4.0



11.40 – 12.00

Leonardo multidisciplinarietà allo specchio

Perla Gianni Falvo, Art Perception International, ADI Toscana



12.00 – 12.20

Li medici mi creorono e desstrussono: scienza e medicina

Fabio Beltram, Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS



INTERVENTI CONCLUSIVI



12:50 – 13:10

Monica Barni, Vicepresidente Regione Toscana



LUNCH



15.00

Anteprima della mostra Dalle Macchine di Leonardo all’Industria 4.0 con breve visita guidata a cura di Michele Quirici e Sara Taglialagamba