Valdera e Valdicecina, due giorni senza nuovi casi

Emergenza Coronavirus, nei due territori nessun nuovo positivo segnalato da Ausl nelle ultime 48 ore. Controlli serrati per il 25 Aprile e il 1 Maggio

PONTEDERA — Da due giorni non si registrano nuove positività al Coronavirus nei territori della Valdera e della Valdicecina.

Una buona notizia che arriva da Ausl Toscana nord ovest. E' importante però non abbassare la guardia perché il virus è ancora presente. Per questo motivo in vista dei due giorni di celebrazioni, 25 Aprile (Festa della Liberazione) e 1 Maggio (Festa dei Lavoratori) i controlli sul territorio saranno simili a quelli dei giorni di Pasqua e Pasquetta con vasto spiegamento di forze dell'ordine, coadiuvate anche dai droni.

Tutto in attesa del 4 maggio e di una ripartenza che ci vedrà indossare mascherine e ci vedrà sempre sottoposti al distanziamento sociale.

In vista dei due giorni di festa il Comune di Pontedera ha disposto la chiusura obbligatoria dei Money transfer e l'anticipo al 30 aprile del mercato cittadino. Per quanto riguarda invece la scuola una voce si è alzata dalla Valdera. E' quella della deputata ed ex sindaca di Calcinaia Lucia Ciampi che ha detto che "gli esami di maturità vanno fatti in classe”.