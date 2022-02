In Valdera più di 100 nuovi casi Covid

Tra ieri e oggi, il numero di contagiati dal Coronavirus è nuovamente a tre cifre. Più di un quarto dei casi nella Provincia proviene dalla Valdera

PONTEDERA — Come avviene solitamente di martedì, con un maggior numero di tamponi processati, aumentano rispetto alla giornata precedente i contagi nei Comuni della Valdera. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono state accertate 123 nuove positività.



Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza e tasso di incidenza giornaliero:



Buti 13 (tasso di incidenza di 233,27 casi per 100.000 abitanti), Bientina 17, Calcinaia 19, Capannoli 8, Pontedera 34, Santa Maria a Monte 12, Lajatico 1, Casciana Terme Lari 8, Ponsacco 7, Terricciola 2, Palaia 2 (tasso di incidenza pari a 43,97).



In Provincia di Pisa i nuovi casi registrati sono complessivamente 419 (ieri 97).