Via Veneto, un tratto a senso unico?

Il vicesindaco Puccinelli spiega e annuncia la possibilità di installare tavolini e dehors per la prossima estate. Presto la decisione finale

PONTEDERA — "Il prolungarsi di questa situazione pandemica evidenzia ancor di più le problematiche del suolo pubblico dal Ponte Napoleonico a via Fiorentina".

Abbiamo chiesto al vicesindaco Alessandro Puccinelli il suo parere e impegno per rendere più fruibile il tratto di strada durante l'estate. "Il parere negativo della Polizia Locale - prosegue - per l'installazione di tavolini e dehors in una strada trafficata fa sì che l'unica possibilità sia quella del senso unico. L'anno scorso non fu trovato l'accordo di chiudere - la strada fu chiusa solo per due volte - ora si può dare maggiore attenzione a questa idea della viabilità unica. Fermo restando che senza ampia condivisione si deve tornare indietro"



"Altre aree di Pontedera - continua Puccinelli - potrebbero associare categorie, ma è certo che non si può farlo da tutte le parti. Comunque - conclude il vicesindaco - stavolta c'è una maggiore disponibilità e una maggioranza favorevole, anche se non tutti sono d'accordo. Ma stasera sarà convocata la consulta per discutere il senso unico fino a via Fiorentina".