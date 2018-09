Regali d’estate: ecco le idee più trendy del 2018

Estate non fa rima solo con mare, spiaggia e sole, ma anche con regali. A favorire quest’usanza c’è una chiara tendenza: quella delle vacanze con annessi souvenir da riportare ad amici e parenti.

PONTEDERA — Ebbene sì, nonostante il periodo di austerity, gli italiani non rinunciano ad andare in ferie. C’è da notare che, i nostri connazionali preferiscono le mete interne a quelle estere. Secondo il Centro Studi Touring Club Italiano, il 90% dei nostri connazionali farà una vacanza nel Belpaese. Le mete preferite sono Puglia e Sicilia, note per le acque cristalline del mare e il divertimento sfrenato offerto dalla movida.

Il regalo, però non è connesso solo alla vacanza, ma, soprattutto, al senso di libertà e divertimento associato al periodo estivo. Digitando la parola chiave «regali per l’estate» su Google si ottengono 83.400.000 ricerche che danno per lo più idee originali, divertenti e utili per chi desidera uscire dagli schemi.

Regali pazzi per l’estate

L’estate si associa al divertimento, di conseguenza anche i regali devono rispettare questo tenore. Quest’anno, ad esempio, vanno di moda i fenicotteri gonfiabili e le radio portatili dotate di bluetooth e chiavette usb per poter ascoltare la musica «a palla» sotto l’ombrellone.

Esistono, però, altre idee innovative con cui far colpo. Ad esempio, cosa c’è di più rinfrescante di un’anguria sotto il sole cocente? Ebbene, per tutti gli appassionati di questo frutto, ecco un dispenser da applicare direttamente all’anguria intagliata per avere succhi freschi e gustosi, o, in alternativa, preparare una più alcolica sangria! Per gli amanti dei gavettoni, invece, potreste pensare ad un regalo che li farà impazzire: un set suddiviso in 3 Bunch che consente di riempire e chiudere automaticamente 100 palloncini d’acqua in circa 60 secondi! Infine, per gli amanti del caffè freddo, c’è a disposizione un Maker adatto allo scopo. Una volta preparato, non rimarrà che inserirlo nell’apposito bicchiere in dotazione e gustarsi la bevanda con il suo inconfondibile aroma unito ad un’inebriante freschezza

Regali personalizzati

I regali non devono essere solo pazzi, ma possono anche rivelarsi utili e, allo stesso tempo, divertenti. Se si opta per questo «format» si hanno diverse strade da percorrere. Basta porsi una domanda: quali sono gli oggetti che si usano di più in spiaggia? Senza dubbio l’ombrellone, le borse da spiaggia e gli occhiali da sole. Partendo da questo spunto, un’idea interessante potrebbe essere quella di regalare ombrelloni, borse o occhiali personalizzati. Sul web esistono siti, come ad esempio www.conilmiologo.it, che si occupano proprio di queste tipologie di prodotti. Il regalo personalizzato è un modo divertente, ma anche romantico, per dimostrare ad una persona che la si pensa. Inoltre, nell’epoca del marketing, può anche diventare una sorta di veicolo pubblicitario, come nel caso degli ombrelloni da spiaggia personalizzati. Se un’azienda, infatti, volesse regalare ai propri clienti, o dipendenti una sorta di «ricordo», cosa ci sarebbe di meglio di un oggetto con il proprio nome stampato sopra? Si unirebbe il piacere del dono, all’utilità di vedere il proprio marchio indossato in luoghi che, diversamente non sarebbero raggiungibili.

Il regalo personalizzato è, dunque, l’ultima frontiera trendy di questa calda estate.