"Ceccardi ha tre incarichi, rinunci a consulenza"

La parlamentare Pd Lucia Ciampi all'attacco di Susanna Ceccardi:"Ha un triplo incarico. Rinunci alla consulenza per il ministro Salvini"

ROMA — “A tre settimane dalle elezioni europee Susanna Ceccardi, a quanto riportano i siti istituzionali di riferimento, continua a mantenere, oltre a quella di neo parlamentare Ue, anche la carica di Sindaco di Cascina e di consigliere per il programma di governo e le attività parlamentari del vice premier Matteo Salvini.

Se la legge prevede la non compatibilità tra i primi due ruoli, ci chiediamo però se l’attuale commissario della Lega in Toscana continuerà a percepire i 65mila euro annui previsti per la consulenza governativa o riterrà opportuno, per rispetto verso i suoi elettori, rinunciare almeno a questa ulteriore ed ingente retribuzione pubblica”: è quanto dichiara la deputata PD Lucia Ciampi.