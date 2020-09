Roberto Salvini lancia il voto disgiunto per Giani

Il consigliere regionale ex leghista, escluso dalle elezioni 2020, invita i suoi elettori a votare il candidato presidente del centrosinistra

FIRENZE — Non si arrende Roberto Salvini, consigliere regionale uscente, eletto nel 2015 nella fila della Lega e ora nel gruppo misto: dopo aver tentato inutilmente di correre alle regionali 2020 con una propria lista, Patto per la Toscana, esclusa dalla Corte di Appello per l'eccessiva somiglianza del simbolo con quello della Lega dell'omonimo Matteo Salvini (vedi qui sotto gli articoli collegati), lancia ora un appello ai suoi elettori affinchè ricorrano al voto disgiunto e diano la preferenza al candidato presidente della coalizione di centrosinistra, Eugenio Giani.

"Dopo la nostra esclusione dalle elezioni, il Patto per la Toscana lascia libertà di voto a tutti i suoi attivisti, candidati, movimenti e componenti - afferma il consigliere regionale Roberto Salvini - Tuttavia devo farmi portavoce di uno spontaneo sentimento che è forte tra di noi. Sono in gioco valori importanti, domenica e lunedi prossimo, quali l'autonomia della Toscana, la competenza amministrativa e, non ultima, la tradizionale mitezza della vita politica toscana. Questa spinta dal basso si sta orientando in una chiara direzione: un netto voto disgiunto per Giani presidente".

Roberto Salvini fu sospeso dalla Lega nel Settembre 2019 dopo aver proposto di "mettere le donne in vetrina" per incrementare il turismo. Il primo Ottobre è passato al gruppo misto.