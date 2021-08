Tenta l'atterraggio di emergenza, incidente con l'elicottero

L'uomo alla guida dell'elicottero ha tentato un atterraggio di emergenza in un campo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118

VICOPISANO — Questa mattina verso le 11 i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti a Vicopisano sulla strada provinciale Francesca Nord, tra Vicopisano e Bientina, per un incidente che ha visto coinvolto un piccolo elicottero privato che era partito dal Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo in Lazio.

Il pilota, unico occupante del mezzo, ha tentato un atterraggio di emergenza in un campo. Nell'atterraggio ha riportato ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato soccorso dal 118.

L'infortunato è un uomo di 55 anni residente nella provincia di Cuneo, in Piemonte.

Restano da chiarire le cause dell'incidente, è possibile che il mezzo abbia avuto un'avaria.