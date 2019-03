Creatività ambiente futuro, è Primavera d'Impresa

In arrivo la chiusura di Primavera d’Impresa 2019: grande successo di adesioni, con oltre 70 aziende partecipanti provenienti da tutta la Toscana

PRATO — Ormai alle porte, presso la Camera di Commercio di Prato, la nuova edizione di Primavera d’Impresa, significativa manifestazione regionale su creatività, innovazione e comunicazione rivolta alle micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa in Toscana.

Primavera d’Impresa, nata come idea nel 2017, mette a sistema le esperienze, le competenze, la tradizione e l’innovazione di realtà imprenditoriali afferenti a settore merceologici differenti. Sono 73 le aziende che hanno scelto quest’anno di prendere parte all’iniziativa e contribuire con forza al confronto e al dialogo del territorio.

Interessante il programma della giornata, aperta al pubblico, che coinvolge, oltre, alle imprese concorrenti, esperti di comunicazione e del giornalismo, rappresentati delle istituzioni e delle associazioni di categoria regionali e territoriali, di tutti gli atenei della Toscana e anche i ragazzi di alcune scuole superiori pratesi, coinvolti in un progetto di valorizzazione del territorio e della città per mezzo di video realizzati per il contest “Ti racconto la mia Prato”.

Nel pomeriggio in calendario due appuntamenti di particolare rilievo: il confronto su sostenibilità ambientale e sociale e l’assegnazione del Premio Primavera d’Impresa 2019.

La sostenibilità ambientale e sociale, entrata prepotentemente nelle agende politiche nazionali e nelle strategie aziendali, può rappresentare un elemento di sviluppo dell’economia italiana se interpretata e attuata nel migliore dei modi. Dopo un’introduzione su questi temi da parte di Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola, e Oscar Giannino, giornalista, si aprirà un dialogo informale moderato da Luca Telese che permetterà di chiarire lo scenario presente e le suggestioni future in termini di sostenibilità e innovazione aziendale, aprendo il confronto tra i rappresentati dei prestigiosi Enti presenti, i partner dell’evento e le aziende.