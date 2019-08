Ginevra, Marina e Giulia le più belle - FOTO

Questo il podio di Miss Chiesina Uzzanese 2019, concorso di bellezza preliminare verso l'elezione Miss Italia. Sono di Orentano, Firenze e Ponsacco

CHIESINA UZZANESE — Ginevra Fiore Parrini di Orentano è Miss Chiesina Uzzanese 2019. Vittoria al fotofinish per la bella concorrente orentanese che prevale sul gruppo delle 24 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto alle terme Tettuccio di Montecatini Terme.

Questo il podio completo al termine della gara: prima classificata Ginevra Fiore Parrini, studentessa 20enne di Orentano; seconda classificata Marina Frisenna, infermiera 25enne di Firenze; terza classificata Giulia Dal Canto, studentessa 21enne di Ponsacco.

La manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale con il contributo economico della discoteca Don Carlos e diventata un appuntamento ultra ventennale ed inserito negli eventi della Settimana Chiesinese, anche in questa edizione ha riscontrato un grande successo di pubblico.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e di Paolo Mazzei.