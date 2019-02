Incendio Monte Pisano, dieci famiglie evacuate

L'incendio si è sviluppato su due fronti distinti. Le persone evacuate abitano in località Coli. La colonna di fumo è visibile a grande distanza

VICOPISANO — C'è grande apprensione per l'incendio che da questa mattina sta interessando le pendici del Monte Pisano, nelle località San Jacopo e Gli Scassi, sul versante di Vicopisano. Il sindaco Juri Taglioli ha disposto per precauzione l'evacuazione di una decina di famiglie dalle località Coli e Le Mandrie, che si trovano poco sopra le aree interessate dal fuoco.

Sul posto stanno operando numerosi volontari, i vigili del fuoco di Cascina e Pisa con due Canadair dei vigili del fuoco e un terzo inviato dalla protezione civile nazionale.





I fronti del fuoco sono due. La colonna di fumo prodotta contrasta nettamente con la limpidezza del cielo di oggi ed è così visibile a grande distanza. Rispetto alle zone devastate dall'incendio del settembre 2018, l'area oggi interessata si trova a sud-est.

Sempre in Toscana altri incendi stanno bruciando in Alta Versilia, nel territorio del Comune di Stazzema, e a Bagni di Lucca, in Garfagnana.

La sala operativa della protezione civile ricorda che nelle giornate di vento come quella di oggi è assolutamente vietato l'abbruciamento di vegetazione e residui forestali.