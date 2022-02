Fornacette, entra in vigore la ztl in centro

Da lunedì 28 Febbraio, grazie anche a un varco elettronico, i tir di una certa lunghezza non potranno transitare. Possibili deroghe per autorizzati

CALCINAIA — Da lunedì 28 Febbraio, i tir con lunghezza uguale o superiore ai 7,5 metri, non potranno più transitare nel tratto di via Tosco Romagnola a Fornacette compreso tra l'intersezione con via della Circonvallazione e quella con via della Botte e via della Libertà.



In questa zona, infatti, vigerà il traffico limitato permanente, 24 ore su 24. Per la gestione dei flussi, sarà attivato in via sperimentale il varco elettronico posizionato poco oltre l’area del parcheggio Ex distributore, in modo da consentire ai tir che avessero erroneamente imboccato quel tratto di Tosco Romagnola di tornare indietro, evitando sanzioni.



Il divieto, comunque, prevede delle deroghe: chi ha i requisiti, potrà accedere alla lista dei mezzi a cui sarà consentito il passaggio. "Per avere più informazioni a riguardo si prega di contattare la polizia locale al numero 0587/489741 o alla mail polizialocale.calcinaia@unione.valdera.pi.it", fanno sapere dal Comune.



Contestualmente, sarà istituita la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari nella zona a traffico limitato. Sarà inoltre istituito, sempre a partire da lunedì 28 Febbraio, anche il divieto di sosta dalle 19 alle 7 per i veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate su tutta l’area di parcheggio Ex distributore.