Una giornata di visite gratuite per la prevenzione

Agli ambulatori della Misericordia di Fornacette, la Fondazione Ant effettuerà controlli senza alcun costo per prevenire malattie oncologiche

CALCINAIA — Anche in Valdera, la Fondazione Ant riprende il proprio programma di prevenzione oncologica gratuita. Venerdì 25 Febbraio, infatti, si terrà una giornata di Progetto melanoma, con visite specializzate con l'ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva delle lesioni sospette.



Le visite si terranno presso gli ambulatori della Misericordia di Fornacette. Per accedere è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando il numero 349/0693571 soltanto dal 18 al 24 Febbraio ed esclusivamente la mattina dalle 9,30 alle 13.



L’iniziativa, resa possibile dal contributo della Fondazione Pisa, riporta l'attenzione sulla prevenzione oncologica, spesso trascurata nei mesi dell'emergenza pandemica. Si stima infatti che nel primo semestre del 2020, si siano effettuati oltre un milione di esami di screening in meno, per un potenziale incremento delle diagnosi di cancro prossimo alle cinquemila unità. A tracciare la stima è stato l’Osservatorio Nazionale Screening.



Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito di Ant Toscana, è possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate nella Regione.