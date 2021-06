Lavori su acquedotto, nuovi divieti

"Imprevisti sopraggiunti in corso d'opera" e necessità di intervenire in maniera più approfondita. Disagi per la circolazione

CALCINAIA — I lavori di riparazione dell'acquedotto che insistono su Piazza Umberto I, "A causa di imprevisti sopraggiunti in corso d'opera", si fanno ancora più "Ampi e urgenti."

"Per questo motivo", spiega il Comune di Calcinaia, "Sono richieste ulteriori modifiche alla circolazione stradale che incideranno non poco sulla viabilità. Dalle ore 7 di Martedì 29 Giugno e fino alle ore 19 di Mercoledì 30 Giugno saranno istituite nuove modifiche alla circolazione stradale in Piazza Umberto, via Vittorio Veneto, via Venezia e Lungarno Mazzini a Calcinaia."

Particolarmente significativi il divieto di transito in Piazza Umberto e in via Venezia che modificheranno la circolazione nel capoluogo.