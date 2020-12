Paolo Rossi, la moglie: «Stamattina ero con lui, gli ho detto che doveva andarsene sereno» Paolo Rossi, la moglie: «Stamattina ero con lui, gli ho detto che doveva andarsene sereno»

Attualità giovedì 10 dicembre 2020 ore 16:10

Raccolta differenziata, calcinaioli da record

Gli ultimi dati certificano una quantità di rifiuti non mandati in discarica prossima all'86 per cento. Soddisfazione dall'amministrazione comunale