Tre cori per ricordare Fabrizio

Il concerto natalizio nella chiesa di Fornacette, con la Corale Santa Cecilia, la Polifonica Cascinese e il Coro parrocchiale, ha omaggiato Casini

CALCINAIA — Nella chiesa Regina Pacis di Fornacette, il concerto di Natale è stato tutto per la memoria di Fabrizio Casini. Maestro e appassionato di musica polifonica, già direttore della Corale di Santa Cecilia e sostenitore della Corale Polifonica Cascinese e del Coro parrocchiale di Fornacette, Casini è prematuramente scomparso ad aprile scorso.



Protagoniste le tre formazioni a cui il maestro Casini ha dedicato la sua passione: la Corale Santa Cecilia di Calci, diretta da Manuel Del Ghingaro, la Corale Polifonica Cascinese, guidata da Luciano Parenti, e il Coro parrocchiale di Fornacette. Quest'ultimo, diretto da Mirko Malacarne, si è esibito per l'occasione cantando proprio tre dei brani scritti da Casini, con la commozione di tutti i presenti. Del resto Fabrizio, cittadino di Fornacette stimato dall'intera comunità, ha fortemente contribuito a diffondere l'amore per l'arte del canto polifonico.



Durante la serata il parroco don Pietro e il sindaco Cristiano Alderigi non hanno mancato di ricordare la figura del Maestro e, al termine della rassegna, hanno consegnato tre targhe ai tre cori che si sono esibiti. Presente anche l'assessore alla Cultura, Christian Ristori, nelle vesti di conduttore della serata.





Un momento del concerto

Il sindaco Cristiano Alderigi

La consegna delle targhe