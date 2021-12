"Facciamo rinascere il centro"

Fratelli d'Italia con Cei, Arcenni e Citi propone di creare un museo delle corone per rosario, sale per le associazioni e attività green

CAPANNOLI — Gli esponenti di Fratelli d'Italia Giacomo Citi, Mattia Cei e Matteo Arcenni sono intervenuti per fare delle proposte per il centro di Capannoli che, a detta loro, "in questi ultimi anni si è svuotato" e "passeggiando si assiste a uno spettacolo desolante: niente più attività, solo fondi sfitti. Questo anche perché risulta davvero impossibile trovare parcheggio in questa zona dove i posti scarseggiano. La colpa è della visione miope dell’attuale amministrazione e delle precedenti che non hanno saputo valorizzare in maniera adeguata il cuore di Capannoli".

Per i tre di Fdi "il progetto di riqualificazione dell’ex scuola elementare in via Volterrana voluto dall'amministrazione di Capannoli non è abbastanza. Si può e si deve fare di più. Resta infatti il problema dei parcheggi, per questo è necessario sfruttare una parte dell’area esterna in questione adibendola a parcheggi auto così da facilitare la fruibilità del centro di Capannoli.

Da qui le loro proposte: "Facciamo quello che fino ad ora non è stato fatto, ovvero puntiamo sulle nostre tradizioni. E per fare questo, in una parte dell’edificio dell’ex scuola facciamo nascere un museo sulle corone per il rosario (storica produzione capannolese). E poi pensiamo anche al futuro, apriamo e mettiamo a disposizione gratuitamente, sempre nell’ex scuola, anche un incubatore tecnologico per chi ha le giuste idee e la voglia di aprire nuove attività green a Capannoli e per le associazioni".